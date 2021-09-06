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أمير قطر وإبن سلمان يبحثان الملف الأفغاني مع عمران خان

أمير قطر وإبن سلمان يبحثان الملف الأفغاني مع عمران خان
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الأوضاع في أفغانستان مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان".

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه جرى خلال الاتصال بين الشيخ تميم وخان "استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان".

وأكدت أن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن "شكره وتقديره للأمير لما تبذله دولة قطر من جهود في دعم عملية السلام في أفغانستان"، مشيداً في الوقت نفسه بدورها في عمليات إجلاء المدنيين.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من خان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية.

وأضافت: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان"، حيث أكد بن سلمان "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان".

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