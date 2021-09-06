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بعد احتدام المعارك...

جبهة الحراك المعارض لطالبان تقترح وقف العمليات العسكرية في بانجشير

جبهة الحراك المعارض لطالبان تقترح وقف العمليات العسكرية في بانجشير
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اقترحت جبهة الحراك المقاوم المعارض لحركة طالبان وقف العمليات العسكرية في وادي بنجشير شمالي افغانستان. 

العالم - افغانستان

ودعت المعارضة حركة طالبان الى وقف عملياتِها العسكرية في بنجشير، وسحب قواتها مقابل امتناع قوات المعارضة عن أيِ عمل عسكري.

وجاء اقتراح المعارضة بعد أنباء عن احتدام المعارك بين الجانبين، وتضاربِ الأنباء حول المكاسب الميدانية التي حققها الطرفان.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن زعيم الحراك المقاوم المناهض لحركة طالبان في إقليم بنجشير أحمد مسعود، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

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بعد احتدام المعارك... جبهة الحراك المعارض لطالبان تقترح وقف العمليات العسكرية في بانجشير