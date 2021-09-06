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'طالبان' تعلن السيطرة الكاملة على ولاية 'بنجشير'

'طالبان' تعلن السيطرة الكاملة على ولاية 'بنجشير'
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن ولاية بانجشير الأفغانية شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان : "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بانجشير آخر معقل لمرتزقة العدو ...وقد تم تأمين البلاد بالكامل، ويخضع الآن إقليم بانشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية".

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بانجشير.

ولم يصدر أي تعليق من أحمد مسعود زعيم الحراك المقاوم المعارض لحركة طالبان.

وكان إقليم بانجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول ملاذا لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى الحراك المقاوم المعارض لحركة طالبان بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخرا من دخول ولاية بانجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي، مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.

وأعلن الحراك المقاوم المعارض لحركة طالبان في ولاية بانجشير يوم أمس الأحد، استعدادها لمواصلة المفاوضات مع حركة طالبان بعد ساعات من إعلان الأخيرة اقترابها من السيطرة على عاصمة الولاية.

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته لأسباب إنسانية.

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد 20 عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.

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'طالبان' تعلن السيطرة الكاملة على ولاية 'بنجشير'

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