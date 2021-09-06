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'واتسآب' تعتمد تقنية 'مفتاح النقل' الثورية لمستخدميها

'واتسآب' تعتمد تقنية 'مفتاح النقل' الثورية لمستخدميها
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن إطلاقها "تقنية ثورية" لنقل الدردشات من نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" إلى نظام تشغيل "أندرويد".

العالم-علوم وتكنولوجيا

وكشف التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" عن إبرام واتسآب اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتوفير "مفتاح النقل" الجديد من نوعه.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها تمكن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي "واتسآب" على هواتف "آيفون" إلى هواتف "سامسونغ" المختلفة.

سيكون لزاما على مستخدمي "واتسآب" استخدام خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف "آيفون" المعروفة باسم "آي كلاود" أو مختلف خدمات التخزين السحابي على "أندرويد" لنقل دردشاتهم بسهولة.

وقالت إدارة "واتسآب": "سيمكن من خلال تلك التقنية الجديدة نقل كافة معلومات حسابك على واتسآب بدءا من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات".

ولكن ستحتاج الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة، إلى تحميل أحدث إصدارات "واتسآب" قبل بدء عملية النقل.

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