خطوة من البرلمان الصومالي تؤجل انتخابات رئاسة الجمهورية

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و كان من المقرر الانتهاء من التصويت للمشرعين من قبل الشيوخ هذا الأسبوع، مع انتخاب رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار رئيس في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن لجنة تنفيذ الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً للعملية التي طال أمدها يظهر، أنه سيتم اختيار المشرعين في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 20 نوفمبر، في حين لم يذكر الجدول الزمني موعدا لانتخاب النواب رئيسا.

وقد أعنلت الحكومة الصومالية في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي، أنها اتفقت وقادة الولايات على إجراءات الانتخابات التشريعية المعطلة منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت ولاية الحكومة الحالية قد انتهت في فبراير/ شباط، وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف حول محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد لتمديد حكمه، في أزمة سياسية وأزمة مسلحة في شوارع العاصمة.