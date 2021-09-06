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لماذا يصرّ النظام البحريني على سرقة أموال الشعب وتحت مسميات كثيرة؟

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكّد ضيف البرنامج د.سعيد الشهابي أمين حركة أحرار البحرين أن قصة سيطرة العائلة الحاكمة على أموال الشعب البحريني هي قصة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، والأخطر من ذلك في أنها لم تسيطر فقط على المدخول النفطي والهيمنة المطلقة على الميزانية ولكن مدت يدها أيضا لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وسيطرت على صندوق الأجيال.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" حديث البحرين"، بين الشهابي أن سبب تلاعب النظام البحريني بأموال الشعب البحريني هو عدم وجود رقابة حقيقية على وجود محاسبة شعبية وعد وجود شراكة سياسية.

وأضاف الشهابي ان العائلة الحاكمة تعتقد أنها تستطيع أن تتصرف بالمال العام بالطريقة التي تراها مناسبة، وهي الان بصدد دعم الاستثمار والاقتصاد الاسرائيلي بعد أن تم التطبيع لكي تبرر للاسرائيليين للعلاقة التي أقامتها معهم بينما البحرانيون يعيشون حالة من التراجع في العائدات حتى في عائدات التقاعد التي أصدر حاكم البحرين قرارا يقضي بمنع زيادة ما يدفع للمتقاعدين.

يذكر أن صندوق الأجيال القادمة في البحرين هو صندوق احتياطي تأسس بهدف الادخار للأجيال القادمة ،عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط خارج مملكة البحرين.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء البحريني موافقته على اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط؛ وذلك لدعم ميزانية الدولة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

كما وافق على وقف تحويل إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020، والموافقة أيضا على إصدار مرسوم بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.

وبموجب تقرير ناقشته الحكومة في يوم 6 يوليو الجاري، فقد بلغت أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة 918 مليون دولار، وأشار التقرير إن العوائد الاستثمارية للصندوق بلغت ما قيمته 79 مليون دولار أمريكي بنسبة 10% سنوياً تقريباً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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