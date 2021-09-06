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أنباء عن توجه أمر الله صالح من بنجشير إلى طاجيكستان

أنباء عن توجه أمر الله صالح من بنجشير إلى طاجيكستان
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تناقلت وسائل إعلام عديدة أنباء غير مؤكدة عن توجه أمر الله صالح، النائب السابق لرئيس أفغانستان، إلى طاجيكستان من بنجشير مرة أخرى.

العالم _ أسيا و الباسفيك

من جهتها قالت مصادر عديدة، ومنها وكالة "سبوتنيك طاجيكستان" إن المعلومات التي تشير إلى توجه، أو مكان تواجد صالح، غير مؤكدة.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد تحدثت سابقا عن رحلة قام بها صالح من أفغانستان إلى طاجيكستان في 4 سبتمبر.

وأشارت حينها قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية، إلى أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق توجه إلى الدولة المجاورة برفقة قادة جبهة المقاومة في بنجشير.

ومع ذلك، سجل صالح لاحقا رسالة فيديو نفى فيها هذه المعلومات. وذكر أنه كان في بنجشير، وأن التقارير عن رحلته كانت "دعاية معادية".

يذكر أن صالح أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد رحيل الرئيس، أشرف غني، الذي غادر البلاد بسبب استيلاء أعضاء حركة طالبان على السلطة.

وقام صالح بحسب وسائل إعلامية في حشد جيش من المقاومة ضد طالبان في بنجشير، الولاية الوحيدة في أفغانستان التي لم تكن تحت سيطرة طالبان في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتلق صالح دعما من السكان، وصنف الخبراء العسكريون في العالم فرصته في الانتصار على طالبان منخفضة للغاية، بحسب المصادر الإعلامية.

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أنباء عن توجه أمر الله صالح من بنجشير إلى طاجيكستان

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