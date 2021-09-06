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"طالبان": مستعدون لقبول مساعدات إنسانية من ألمانيا

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت"طالبان"الأفغانية اليوم الاثنين استعدادها لقبول مساعدات إنسانية من الحكومة الألمانية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية: "نود أن تدعمنا ألمانيا وتساعدنا حيث أمكن ذلك من القطاعات الإنسانية". وأوضح المتحدث باسم طالبان التي وصلت إلى الحكم في أفغانستان أواسط الشهر الماضي، أن طالبان بحاجة إلى مساعدات من ألمانيا في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما أشار مجاهد إلى أن المستثمرين الألمان بإمكانهم أن يستثمروا في أفغانستان وأن "طالبان" تضمن لهم الأمان.

وأعرب المتحدث باسم "طالبان" عن أمله في بناء علاقات جيدة مع ألمانيا، معلنا استعداد أفغانستان لاستقبال المستشارة الألمانية المنتهية صلاحياتها أنغيلا ميركل.

وذكر ذبيح الله مجاهد، أن "طالبان" لن تتسبب في أي مشاكل للأفغان الذين عملوا لصالح ألمانيا أو أي دولة أخرى ولن نفعل ذلك".

وفي وقت سابق كشف مجاهد غي تصريحات أخرى لوسائل إعلام ألمانية، عن تطلع "طالبان" إلى بناء "علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا"، معربا عن أمل طالبان في الحصول على دعم مالي من برلين.

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"طالبان": مستعدون لقبول مساعدات إنسانية من ألمانيا