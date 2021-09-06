شاهد.. وقفة تضامنية مع الاسيرة إسراء الجعابيص وفرحة كسر قيد السجّان

العالم - مراسلون

بعد ان تنسمت الاسيرة انهار الديك حريتها واصلت الحملة الوطنية طريقها للافراج عن الاسيرة اسراء الجعابيص فقد احتشدت الفصائل الفلسطينية امام الصليب الاحمر بغزة والضفة من اجل الافراج عنها لاسيما وانها تعيش ظروفا صحية قاسية.

وقال عضو المکتب السیاسی للجبة الشعبية محمود خلف: " جئنا اليوم لنطالب بالافراج عن الاسيرة البطلة اسراء الجعابيص التي تعاني من الام شديدة وحروق شديدة تسببها الاحتلال، جئنا لنقول للجنة الدولية لصليب الاحمر يجب ان تاخذي دورك في تحرير هذه الاسيرة".

واكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: " انسانة فلسطينية معتقلة جريحة من المفترض ان يكون مكانها في المستشفيات لعلاجها لا في الزنزانة وهذا الامر يجب تطهيره وان اناشد سفرائنا في العالم اناشد الجاليات الفلسطينة ان تتضامن وتساهم في هذه الحملة الوطنية العامة".

إسراء الجعابيص هي أسيرة فلسطينية مصابة بحروق بالغة في 50% من جسدها، حيث فقدت أصابع يديها وأصيبت بتشوهات في جسدها ومع ذلك اعتقلها الاحتلال منذ ٦ سنوات فتفاقم وضعها الصحي سوءا بسبب الاهمال الطبي.

المطالبة بالافراج عن الاسيرة اسراء الجعابيص أحيطت بفرحة حرية ستة اسرى انتزعوا حريتهم بالهروب من معتقل الاحتلال في جلبوع ما يدلل على ان الفلسطينيين يحاولون كسر قيد السجان من خارج السجن وداخله.

عندما تتعامل مع محتل ارهابي توقع منه کل شيء ان يأسر طفلا ان يأسر امراة حامل او اسيرة مثل اسراء الجعابيص التي تعاني من حروق شديدة لكل شيء مباح لمحتل يحكم بشريعة الغابة، ولكن ايضا العدو يتعامل مع شعب لا يقهر بل يبدع في اساليب الصمود والنضال.

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