عبداللهيان : من اولوياتنا الاساسية التوجه نحو دول الجوار

العالم - ايران

وفي اجتماعه الاول مع السفراء ورؤساء البعثات الاجنببية المعتمدة لدى طهران، قال حسين امير عبداللهيان: اننا نؤكد لنرسل هذه الرسالة الى كل العالم، بأن سياستنا الخارجية ستكون على اساس متوازن. وبناء عليه، فإن من اولوياتنا الاساسية، التوجه نحو جيراننا. ولن نضع اي استثناء في اولويتنا نحو الجيران.

وأضاف امير عبداللهيان: ان اولويتنا الاخرى في سياستنا الخارجية تتمثل في النظرة الى قارة آسيا، مبينا ان قارة آسيا تتمتع بخاصية فريدة في القرن الواحد والعشرين، وان وجود قوى اقتصادية صاعدة يمنح آسيا والعالم فرصا جديدة.

يتبع..