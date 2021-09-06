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عبداللهيان : من اولوياتنا الاساسية التوجه نحو دول الجوار

عبداللهيان : من اولوياتنا الاساسية التوجه نحو دول الجوار
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان من اولوياتنا الاساسية في سياستنا الخارجية التوجه نحو دول الجوار، مشددا على اننا نولي نظرة ايجابية نحو التفاوض ولكننا نؤمن بأن التفاوض من اجل التفاوض لن يصب في مصلحة الشعب الايراني وأي من الاطراف الاخرى.

العالم - ايران

وفي اجتماعه الاول مع السفراء ورؤساء البعثات الاجنببية المعتمدة لدى طهران، قال حسين امير عبداللهيان: اننا نؤكد لنرسل هذه الرسالة الى كل العالم، بأن سياستنا الخارجية ستكون على اساس متوازن. وبناء عليه، فإن من اولوياتنا الاساسية، التوجه نحو جيراننا. ولن نضع اي استثناء في اولويتنا نحو الجيران.

وأضاف امير عبداللهيان: ان اولويتنا الاخرى في سياستنا الخارجية تتمثل في النظرة الى قارة آسيا، مبينا ان قارة آسيا تتمتع بخاصية فريدة في القرن الواحد والعشرين، وان وجود قوى اقتصادية صاعدة يمنح آسيا والعالم فرصا جديدة.
يتبع..

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