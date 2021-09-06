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الكونغو.. مجهولون يقتلون 30 شخصا بالمناجل

الكونغو.. مجهولون يقتلون 30 شخصا بالمناجل
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون وشهود بأن مسلحين بالمناجل والخناجر والهراوات قتلوا ما لا يقل عن 30 قرويا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

العالم _ افريقيا

وقال المسؤولون لوكالة "رويترز" إن المسلحين الذين يشتبه بأنهم أعضاء في حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي تستلهم نهج الإسلاميين المتشددين، هاجموا قرية ماكوتانو بشمالي مدينة أويتشا في إقليم كيفو الشمالي، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت".

ووصف أحد سكان القرية، ويدعى مالييلو أوميونجا، الذي فقد ابنه، تفاصيل ما حدث لهما وقال إن "ابنه أيقظه عندما شن المتشددون الهجوم".

وأضاف عبر الهاتف: "أخذت بعض الوقت للنهوض من فراشي، ولأنه كان في عجلة من أمره، جرى ابني وسقط في كمين القوات الديمقراطية المتحالفة، مات ولدي، أما أنا فما زلت على قيد الحياة".

وقال كريستوف مونياندرو، من جماعة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" الكونغولية: "هذا دمار شامل، الناس يلوذون بالفرار في كل مكان".

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش الحكومي في كونغو الديمقراطية إن قوات الجيش تعمل على تطهير المنطقة في انتظار إجراءات أخرى.

وتتهم السلطات في الكونغو الديمقراطية وجماعات حقوقية مسلحي "القوات الديمقراطية المتحالفة" بقتل مئات المدنيين، ردا فيما يبدو على هجمات الجيش ضدهم منذ أواخر 2019.

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