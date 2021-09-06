القلق الاسرائيلي من إنتصارات الجيش السوري وصواريخ إيران

العالم - العين الإسرائيلية

ونسلط في برنامج " العين الاسرائيلية "، الضوء على إرتفاع وتيرة التحذير الصهيوني من امتلاك المقاومة في لبنان وسوريا واليمن صواريخ ايرانية تهدد أمن الكيان ووجوده.

وبحث برنامج " العين الاسرائيلية "، في اتجاه التحليلات الاسرائيلية الى توقع سياسة أكثر اعتدالا تجاه إيران من الدول العربية بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان وتخلي واشنطن عن حلفائها.

وتطرق برنامج " العين الاسرائيلية "، الى القلق الذي راود كيان الاحتلال بعد نجاح الجيش السوري في استعادة السيطرة على درعا جنوب رالبلاد حيث أبدى الصهاينة كعادتهم قلقا من هذه الخطوة وعزا اعلام العدو هذا القلق الى وجود ايران وحزب الله في تلك المنطقة القريبة من الحدود من الجولان المحتل، بحسب القناة الثانية عشر العبرية.

وحول خشية الاحتلال من تقدم الجيش السوري في درعا وعن استشعاره بالقلق حيال ذلك أكد ضيف البرنامج الباحث السياسي حسن عليان ان العدو الاسرائيلي قلق مما يجري في كل سوريا، بسبب أن كل الضغوطات التي تم ممارستها على الولايات المتحدة للضغط على روسيا وللضغط على سوريا ولفك العلاقة بين ايران وسوريا وبين حزب الله وهذا المثلث الذهبي فان روسيا ليس لها مصلحة في هذا الامر حتى أن زيارة ملك الاردن عبد الله الثاني الى روسيا والى حتى لأمريكا كان للعب دور اساسي، لان الدور الذي كانت تمتلكه الاردن افتقدته أيام دونالد ترامب فهي تريد أن تبني علاقة جديدة مع جو بايدن وهذه مسألة موجودة الآن.

وتطرق برنامج "العين الاسرائيلية "، الى موضوع تخصيص معهد أبحاث الأمن القومي الكيان الصهيوني حوارا حول تسلح فصائل المقاومة في لبنان وسوريا واليمن بالصواريخ الايرانية ركزت فيه على المخاطر التي يتعرض لها الكيان الاسرائيلي جراء ذلك.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج" العين الاسرائيلية "، نستضيف:

- الباحث السياسي حسن عليان

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