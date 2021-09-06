الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القلق الاسرائيلي من إنتصارات الجيش السوري وصواريخ إيران

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

نناقش في حلقة برنامج "العين الاسرائيلية "، متابعة جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي للتقدم الذي أحرزه الجيش السوري في درعا، والذي رأى فيه المعلقون خطرا قادما على الكيان من جهة الجولان المحتل.

العالم - العين الإسرائيلية

ونسلط في برنامج " العين الاسرائيلية "، الضوء على إرتفاع وتيرة التحذير الصهيوني من امتلاك المقاومة في لبنان وسوريا واليمن صواريخ ايرانية تهدد أمن الكيان ووجوده.

وبحث برنامج " العين الاسرائيلية "، في اتجاه التحليلات الاسرائيلية الى توقع سياسة أكثر اعتدالا تجاه إيران من الدول العربية بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان وتخلي واشنطن عن حلفائها.

وتطرق برنامج " العين الاسرائيلية "، الى القلق الذي راود كيان الاحتلال بعد نجاح الجيش السوري في استعادة السيطرة على درعا جنوب رالبلاد حيث أبدى الصهاينة كعادتهم قلقا من هذه الخطوة وعزا اعلام العدو هذا القلق الى وجود ايران وحزب الله في تلك المنطقة القريبة من الحدود من الجولان المحتل، بحسب القناة الثانية عشر العبرية.

وحول خشية الاحتلال من تقدم الجيش السوري في درعا وعن استشعاره بالقلق حيال ذلك أكد ضيف البرنامج الباحث السياسي حسن عليان ان العدو الاسرائيلي قلق مما يجري في كل سوريا، بسبب أن كل الضغوطات التي تم ممارستها على الولايات المتحدة للضغط على روسيا وللضغط على سوريا ولفك العلاقة بين ايران وسوريا وبين حزب الله وهذا المثلث الذهبي فان روسيا ليس لها مصلحة في هذا الامر حتى أن زيارة ملك الاردن عبد الله الثاني الى روسيا والى حتى لأمريكا كان للعب دور اساسي، لان الدور الذي كانت تمتلكه الاردن افتقدته أيام دونالد ترامب فهي تريد أن تبني علاقة جديدة مع جو بايدن وهذه مسألة موجودة الآن.

وتطرق برنامج "العين الاسرائيلية "، الى موضوع تخصيص معهد أبحاث الأمن القومي الكيان الصهيوني حوارا حول تسلح فصائل المقاومة في لبنان وسوريا واليمن بالصواريخ الايرانية ركزت فيه على المخاطر التي يتعرض لها الكيان الاسرائيلي جراء ذلك.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج" العين الاسرائيلية "، نستضيف:

- الباحث السياسي حسن عليان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

عملية انتزاع الحرية تثبت هشاشة الكيان الصهيوني وتبشر بزوال قريب له

أسرى فلسطينيون يحررون أنفسهم

شاهد.. نفق الحرية يزلزل أركان الكيان الصهيوني

رئيس الكيان الاسرائيلي يتجول بمحيط قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصلحة السجون الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية نفق الحرية

استهداف رتل لقوات الاحتلال الامريكي بعبوة ناسفة في بابل

تشاهدون الليلة في بانوراما.. سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي

بريطانيا تتجسس على شبكة الاتصالات في اليمن

مظاهرات في المخا ولحج للمطالبة بتوفير الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات

لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا