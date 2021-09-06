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حزب الله: عملية "نفق الحرية" صفعة قوية لقوات الاحتلال

حزب الله: عملية
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

بارك حزب الله في بيان له الاثنين “للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة”.

العالم-لبنان

ورأى حزب الله ان “ما قام به المجاهدون الشرفاء هو انجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال واجراءاتها الأمنية المتشددة، وفشلاً ذريعاً لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية”، وتابع “هو دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه”.

واعتبر حزب الله “في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجدداً على قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة بحقهم”، وتابع “نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين ونأمل أن تتمكن قوى المقاومة من تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل”.

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