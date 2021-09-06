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بوريل يؤكد للكاظمي دعم الاتحاد الأوروبي للعراق

بوريل يؤكد للكاظمي دعم الاتحاد الأوروبي للعراق
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية. 

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "الكاظمي استقبل اليوم، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيف بوريل والوفد المرافق له".

وقال الكاظمي خلال اللقاء، بحسب البيان، إن "العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها".

وأشار إلى"حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد".

من جانبه أوضح بوريل "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة".

وأشار إلى "الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين".

وأشاد بوريل، أيضاً، باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها".

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