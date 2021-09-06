مقاومة بنجشير: المواجهات مع طالبان ستتحول إلى حرب العصابات

العالم _ أسيا و الباسفيك

نقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم "قوات المقاومة" أنهم الآن ينسحبون إلى الجبال، ومن هناك سيواصلون المواجهة.. وستتحول المواجهات إلى حرب العصابات مع طالبان .

وفي وقت سابق من اليوم أعلن قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

لكن "طالبان" أكدت في وقت سابق من اليوم أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي من أصل طاجيكي، المناهض لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.