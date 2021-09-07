الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يودّع اليوم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

لبنان يودّع اليوم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

ينشغل لبنان  اليوم الثلاثاء بوداع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان.

العالم_لبنان

يشارك اللبنانيون في نعيه على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والمناطقية، بعدما جسّد خلال مسيرته الطويلة مواقف ثابتة في الحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بمشروع الدولة القوية العادلة ورفضه للتمييز الطائفي والتعصب والتطرف، وكفاحه المستميت بوجه الفتنة بمثل نضاله المستمر بوجه كيان الإحتلال والعدوان، دفاعاً عن لبنان ونصرة لفلسطين، مستحقا بمواقفه وتاريخه لقب إمام الفقراء والاعتدال والمقاومة.

وقد تواصل تقبل التعازي برحيله لليوم الثاني أمس وسيتواصل اليوم وليومين لاحقين، بينما كتب رئيس مجلس النواب في وداعه كلمة مؤثرة عبّرت عن رفقة الدرب الطويلة التي جمعتهما، فخاطبه بالقول… يا مولانا بأمان الله، وعهدنا ان يبقى جسدك الذي كان تراباً يمشي… بأن يصبح تراباً تشرئب منه أشجار بحجم قامتك الكبيرة نعلّق عليها ابداً ودائماً فاتحة الكلام .
و جاء في بيان صدر عن المجلس الشيعي الأعلى في بيروت ، أنه يتقبل المجلس التعازي عند التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس، وتبدأ مراسم التشييع عند الاولى من ظهر الغد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، ومجلس عزاء حسيني، وكلمة تأبينية لنائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيبوكلمة للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.

ويصلى على الجثمان في مقر المجلس، وينطلق موكب التشييع عند الثانية من بعد ظهر الغد ليوارى الثرى في روضة الشهيدين في منطقة الغبيري يجنوب بيروت.

روابط ذات صلة

السفير السوري يقدم التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

لبنان.. برنامج تشييع الشيخ عبد الأمير قبلان غداً

لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسو ناقلتي نفط إيرانيتين في ميناء بانياس بسوريا + صورة

لماذا جنين دون سواها من المدن الفلسطينية؟

بعد الإفراج عن الساعدي بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي

شاهد: 400 مسلح ومطلوب في درعا البلد يسلمون سلاحهم

لبنان يودّع اليوم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

احذرها..حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرا!