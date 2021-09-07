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تعرف علی الأسری الذين فروا من معتقل جلبوع الاسرائيلي

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ستة أسرى لم تهزمهم سنوات السجن الطويلة، رسموا طريق الحرية من جديد للشعب الفلسطيني مؤكدين صواب نهج المقاومة. اخترقوا المنظومة الامنية لأحد أكثر سجون الاحتلال تأميناً وحراسة؛ ونجحوا في انتزاع حريتهم.

العالم - الاحتلال

ينتمي الأسرى الفارون إلى محافظة جنين شمال الضفة الغربية ويقضي أغلبهم أحكاماً بالسجن المؤبد.

الاسرى المحررون هم: زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في جنين. بقي على لائحة المطلوبين للاحتلال تسع سنوات وخلال محاولات اعتقاله عام الفين واثنين استشهدت والدته وشقيقه. كما تعرض عدة مرات لاصابات بالرصاص ومحاولات اغتيال اعتقل عام الفين وتسعة عشر ولم يصدر بحقه حكم.

الاسرى الخمسة الاخرون هم من بين نخبة من مقاومي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي. اولهم قائد عملية الفرار محمود عارضة، معتقل منذ العام الف وتسعمئة وستة وتسعين بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة أدت الی مقتل جنود إسرائيليين. حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتم عزله مرات عدة اخرها كان على خلفية اكتشاف نفق في سجن شطة معدّ للهروب.

محمد قاسم أحمد عارضة، اعتقل في كمين إسرائيلي عام الفين واثنين، ثم أفرج عنه لمدة شهرين قبل ان تتم محاصرته واعتقاله والحكم عليه بثلاثة أحكام بالمؤبد بتهمة المشاركة في عمليات ضد الاحتلال.

يعقوب محمود أحمد قادري، شارك في معركة الدفاع عن مخيم جنين عام الفين واثنين. تعرض للاعتقال اربع مرات اخرها عام الفين وثلاثة وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين بتهمة قتل مستوطن والمشاركة في عمليات ضد الاحتلال.

ايهم كممجي اعتقل عام الفين وستة وحكم عليه بمؤبدين بعد خطف المقاومة وقتلها أحد المستوطنين. وكان ضمن المجموعة التي اتهمها الاحتلال عام الفين واربعة بحفر نفق ومحاولة الهروب من معتقل جلبوع نفسه، وتم تحويله للعزل.

الاسير السادس مناضل نفيعات اعتقل عام الفين وتسعة عشر ولم يصدر حكما بحقه. وهو أسير محرر كان قضى في سجون الاحتلال أكثر من ستة أعوام.

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