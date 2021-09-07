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شاهد: بطل اولمبي ايراني يحطم الرقم القياسي العالمي برفع الاثقال

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد بطل اولمبي في رياضة رفع الاثقال في اليابان روح الله رستمي انه تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي في رفع الاثقال وكسبه الميدالية الذهبية في بارلمبياد طوكيو.

العالم- خاص بالعالم

وقال رستمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "صباح جديد": ان شاركته الاولى كانت خلال مباريات الشباب في العالم والتي اقيمت في امريكا وحصل على الميدالية الذهبية، وبعد عامين شارك في مباريات لندن وتمكن من الحصول على الميدالية الفضية، واستمر المشاركة في مباريات متعددة منها قزاقستان وجاكارتا بوزن 72 كيلوغراماً، وكذلك مسابقات تايلند قبل ثلاثة اشهر من مسابقات بارلمبياد طوكيو وتمكن من تحطيم الرقم القياسي بوزن 84 كيلوغراماً.

واوضح رستمي، انه هناك منافسين كثيرين من الصين ومصر وتمكن من التغلب عليهم.

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