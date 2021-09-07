'نفق الحرية'.. احتفاء مصري بالغ بعملية فك أسر الأبطال الفلسطينيين

العالم- مصر

الجميع أكد أن العملية بمثابة ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى.

الكاتب الصحفي سعيد شلش علق على عملية قائلا: “ما أجمل أن تستيقظ على خبر كهذا لأن عملية الهروب بهذه الطريقة لطمة شديدة على وحه المحتل الذي يستخدم أحدث وسائل المراقبة الحديثة .”.

ووصف الكيان الصهيوني بأنه: أهون من بيت العنكبوت.

وقال إن الخوف كل الخوف أن يقوم عباس وأجهزته الأمنية التي تعمل في حماية المحتل بالقبض على الأبطال الذين حرروا أنفسهم من سجن المحتل ، داعيا الله أن يحميهم من المحتل الداخلي الذي يعيش في حزن الآن بسبب هذه النكسة لمشغليه.

وأردف قائلا: عباس والمحتل والصهاينة العرب إلى مزبلة التاريخ.

عملية تاريخية

أحد النشطاء أكد أن ما حدث اليوم ليس حدثاً عادياً على الإطلاق بل “عملية هروب” تاريخية.

وتابع قائلا: “تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار بعد حفر نفق تم حفره على مدار أشهر طويلة وربما سنوات من داخل سجن ‫جلبوع‬ الإسرائيلي الذي يوصف بأنه الأحدث و(الأشد حراسة)..

فشل كبير لمنظومة الأمن الإسرائيلية وضربة قوية جداً..

آن للقيد أن ينكسر

نشطاء دعوا إلى استغلال العملية لمواصلة الكفاح ورفع الروح المعنوية، مذكّرين بقصيدة الشابي الشهيرة:

إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر

وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر

وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر

الهروب الكبير

الأديب المصري الكبير رفقي بدوي قال إن الفلسطينيين الستة الأبطال الذين هربوا من السجن ذكّروه بفيلم “الهروب الكبير” لاستيف ماكوين وباقي مجموعته الذين فشلوا في آخر لحظة وهم علي وشك الحرية.

وخلص بدوي إلى أن السينما والفن الحقيقي مـُلهم، مشيرا إلى أن ذات الفكرة والطريقة لحفر نفق الحرية، ولكن بنجاح.

واقعة تستحق التأمل

برأي الباحث السياسي والأديب عمار على حسن فإن ‏واقعة هروب أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي تستحق التأمل.

وتابع قائلا: “رأينا في أفلام سينمائية كيف حفر سجناء نفقا تحت الجدران السميكة، وحرروا أنفسهم.

كان خيالا، لكن إرادة الإنسان تصنع المستحيل خصوصا إن كان من “شعب الجبارين”.

وخلص إلى أنها ليست واقعة هرب، بل ستسجل في التاريخ درسا في الكفاح من أجل الحرية.”

عمل جبار

نشطاء وصفوا العملية بأنها عمل جبار لا يقدر عليه إلا الأبطال!