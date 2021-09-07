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شاهد .. الى أين وصلت المفاوضات السياسية في أفغانستان؟

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال حشمت غني شقيق الرئيس الافغاني السابق اشرف غني وزعيم قبيلة اشرف زي الأفغانية أن طالبان تتحدث عن تشكيل حكومة تشمل الجميع من الهزارة والبشتون والطاجيك ولكن نحن نريد النظيفين من هؤلاء أو من نستطيع الاعتماد عليه مضيفاً بأن السياسيين مارسوا الفساد في البلاد بشكل غير طبيعي طيلة 20 عاماً.

العالم - خاص العالم

وأضاف غني خلال مقابلة خاصة مع قناة العالم الإخبارية حول آخر تطورات المفاوضات السياسية في البلاد:"الذي اعلم به انا انه هناك اطروحتين بهذا الخصوص ، فبعض السياسيين مثل كرزاي وخليلي ومحقق وبعض الساسة الأخرين عندما تقول طالبان ان الحكومة ستكون شاملة فهؤلاء يفكرون انهم ضمن هذه الحكومة ولكن طالبان لا تقول هذا .

وتابع غني قائلاً:"طالبان تقول ستكون هناك حكومة تشمل الجميع، الهزارة البشتون والطاجيك ولكن نريد النظيفين من هؤلاء أو من نستطيع الاعتماد عليه، هاتان اطروحتان مختلفتان تماما، حتى اني قلت لطالبان لا تضميني الى الحكومة الجديدة ولا تضمو هؤلاء، طيلة الـ20 عام الماضية قامو بعمليات فساد غير طبيعية، لا خير من هؤلاء فكل سرق ما سرق باسم قوميه الهزارة سرق باسم الهزارة والطاجيك كذلك، فهناك متخصصون بامتياز لدى كل الاقوام في افغانستان هم اوفياء لهذه البلاد فليجلبوا هؤلاء فهم افضل من اللصوص الذين ذكرتهم".

وأكد غني على أنه لا يعتقد ان طالبان بانتظار هؤلاء فطالبان تتمركز حول 5 مجموعات تتفاوض فيما بينها في كيفية تشكيل نظام جديد.

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