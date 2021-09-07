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زيمبابوي تخيّر العاملين في الحكومة بين اللقاح أو الاستقالة

زيمبابوي تخيّر العاملين في الحكومة بين اللقاح أو الاستقالة
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

طلبت حكومة زيمبابوي من الاشخاص غير المستعدين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ممن يعملون في القطاع الحكومي، أن يستقيلوا لتقليل خطر انتشار الفيروس وانتقاله لغيرهم.

العالم - افريقيا

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير العدل، زيامبي زيامبي، قوله في مقابلة أجريت معه اليوم الثلاثاء، على محطة "زي إف إم" الإذاعية الخاصة: "إذا كنت تعمل لدينا في الوقت الحالي، فإننا نقول لك الآن احصل على اللقاح".

وقال زيامبي: "يمكنك التمتع بحقوقك في الشارع أو في منزلك، فنحن لا نجبرك على أن تحصل على اللقاح... ولكن إذا كنت أحد العاملين في الحكومة، احصل على اللقاح من أجل حماية الآخرين وحماية الأشخاص الذين تخدمهم".

وأضاف وزير العدل: "لكن إذا كنت ترغب في التمتع بحقوقك التي يكفلها الدستور، يمكنك أن تستقيل".

يذكر أن هناك يوجد 125 ألفا و671 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في زيمبابوي، كما تم تسجيل 4493 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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