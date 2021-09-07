شقيق أشرف غني يتحدث للعالم عن المفاوضات السياسية ووضع أفغانستان

العالم - ضيف وحوار

واليكم نص مقابلة قناة العالم الإخبارية مع حشمت غني شقيق الرئيس الافغاني السابق اشرف غني وزعيم قبيلة اشرف زي الأفغانية:

العالم : هل تستطيع طالبان السيطرة على الأوضاع في أفغانستان أم لا ؟

غني:أعتقد أن طالبان تستطيع السيطرة على افغانستان من الناحية الأمنية حتى 95% ولكن هناك عدة نواحي أخرى مهمة أيضا.

الاقتصاد والعلاقات الدولية وإدارة تدير النظام المدني في البلاد والترانزيت والشحن والمعادن الاقتصاد السليم فهذه أمور ضرورية تتطلب تعاون افغان متخصصين، الأفغان المتعلمين الأفغان الذين في خارج البلاد وليس فقط الأفغان الذين يريدون الحصول على منصب وسلطة.

العالم : الى الآن أصدرت حركة طالبان عفواً عاماً وطلبت من الموظفين العودة إلى اعمالهم ولكن الشعب لم يلبو طالبان في هذا الأمر، من وجهت نظركم لماذا لم يلبي شعب طلب طالبان ما الذي يمنعهم من العودة إلى اعمالهم كما عهدناهم؟

غني: عندما تستطيع أمريكا الجلوس مع طالبان على طاولة واحد في قطر بحضور المبعوث الخاص لها خليل زاد ، كان باستطاعتها التوافق مع طالبان هنا ايضا في المطار، لو انفقت امريكا مليون دولار او اقل في مطار كابل لتنظيم هذه الحشود البالغ عددهم 10 الاف او 50 الف شخص واعداد المكان المناسب لهؤلاء واعداد الطعام والماء لهم لما حدث الذي حدث ، على الاقل لماذا لم يرسلو خليل زاد للتفاهم مع طالبان وتنظيم هذه العملية فهو محسوب على الافغان ايضا، كل هذه المشاهد مصطنعة لكي يروا للعالم ان الافغان جميعا في حالة هروب جماعي من البلاد، بغير هذا كان سيخرج 100 او 200 الف شخص باية طريقة ان كان الامريكيون او في حكومة اشرف غني عن طريق تركيا او ايران كانو يخرجون من البلاد ، 50 % من الذين يخرجون اليوم يخرجون من الخوف هؤلاء متعلمون ولديهم تخصصات عليا وحقهم ان يخافو انهم قد خسرو أعمالهم.

850 ألف خسروا أعمالهم في يوم واحد، 400 الف شخص كانو في يعملون في مشاريع مختلفة خسروا أعمالهم، 300 الف عسكري بالجيش خسروا وظائفهم ورواتبهم و150 الف شخص من الاداريين الذين كانوا ينظمون الاعمال لهؤلاء ايضا خسروا أعمالهم.

بالطبع عندما يخسر هؤلاء رواتبهم ومراتبهم العلمية التي وصلو اليها بالطبع سيخرجون من البلاد، كانت امريكا تستطيع ان تنظم خروج هؤلاء بشكل افضل ، بعد هذا سيخرج الكثير ايضا عن طريق ايران باكستان واذا ما راينا الى عدد هؤلاء لن يبلغو المليون نسمة هناك 34 مليون آخرين سيبقون في افغانستان وتستمر الحياة فبين هؤلاء الباقين هنالك المتعلمين المهندسين الديمقراطيون وغيرهم لن تتلاشى البلاد بخروجهم.

هؤلاء ذهبو من البلاد بحقارة كان باستطاعته الخروج من البلاد معززين وهذا الخطأ هو خطأ بايدن وترامب 100% وهذا ليس خطأ.

كان باستطاعتهم تنظيم هذه العملية كان هذا مشهداً مصطنعاً قتل فيها 100 من الأفغان بالاضافة الى 12 من الجنود الأمريكيين وهذه جريمة لا تغتفر .

وإذا ما تقولون ان طالبان تستطيع القيام بجميع الأعمال، قادتهم على علم بانهم لا يستطيعون بكل شيء، الخوف الموجود من طالبان في قلوب الأفغان هي من الفترة السابقة لحكم طالبان، مظهر هؤلاء مخيف بالنسبة لجيل الشباب هذه اللحى الطويلة والملابس الفضفاضة والبنادق على الأكتاف ، اذا ما تزوج هؤلاء من بنات المدن فسوف يصلحون حالهم و يتأدبون بآداب المجتمع المدني الافغاني هؤلاء كانوا على الجبال لمدة 20 عام ولكن عندما نراهم في الطرقات وعلى نقاط التفتيش نرى ان تعاملهم لا بئس بها ، لا ننسى أنه عندما فتحت السجون خرج اللصوص وامثال هؤلاء انضمو الى طالبان التي لم تجد وقتاً لغربلة هؤلاء واخراجهم من دائرته فهذا سيأخذ بعض الوقت .

العالم : لديكم علم بالمفاوضات الجارية إلى أين وصلت هذه المفاوضات؟ هل هناك نقطة اختلاف في هذا الصدد بين الطرفين قادة طالبان وبعض المسؤولين الأفغان الذين لم يغادروا البلاد؟ إلى أين وصلت المفاوضات ما هي المعوقات التي تمنع تقدمها؟ وما هي المعلومات التي بحوزتهم فيما يخص المفاوضات؟

غني: الذي اعلم به انا انه هناك اطروحتين بهذا الخصوص ، فبعض السياسيين مثل كرزاي وخليلي ومحقق وبعض الساسة الأخرين عندما تقول طالبان ان الحكومة ستكون شاملة فهؤلاء يفكرون انهم ضمن هذه الحكومة ولكن طالبان لا تقول هذا .

طالبان تقول ستكون هناك حكومة تشمل الجميع، الهزارة البشتون والطاجيك ولكن نريد النظيفين من هؤلاء أو من نستطيع الاعتماد عليه، هاتان اطروحتان مختلفتان تماما، حتى اني قلت لطالبان لا تضميني الى الحكومة الجديدة ولا تضمو هؤلاء، طيلة الـ20 عام الماضية قامو بعمليات فساد غير طبيعية، لا خير من هؤلاء فكل سرق ما سرق باسم قوميه الهزارة سرق باسم الهزارة والطاجيك كذلك، فهناك متخصصون بامتياز لدى كل الاقوام في افغانستان هم اوفياء لهذه البلاد فليجلبوا هؤلاء فهم افضل من اللصوص الذين ذكرتهم .

العالم : لا توجد نقطة اختلاف معينة بين فريقين المفاوضات ؟

غني: لا اعتقد ان طالبان بانتظار هؤلاء فطالبان تتمركز حول 5 مجموعات تتفاوض فيما بينها في كيفية تشكيل نظام جديد.

العالم : من الناحية الامنية والانفجارات التي استهدفت احدى بوابات المطار انفجارات عديدة، هل تستطيع طالبان مواجهة داعش هل توقفها؟

غني: لا اعتقد ، امريكا تريد ان تصتنع مشهد لتبيض وجه الرئيس بايدن الذي خسر ماء وجهه في ملف افغانستان، امريكا كانت تسجن في قاعدة بغرام اكثر من الف شخص من جنود داعش خراسان ، الامريكان وقعو معاهدة تفاهم مع طالبان ضد داعش فاذا كان كذلك لماذا لم تبقى أمريكا لماذا خرجت قبل القضاء على داعش لماذا لم تبقي أمريكا سفارتها على الأقل في كابل، لماذا جمدت الولايات المتحدة المبالغ المالية الخاصة بأفغانستان؟ هذه الأموال هي ملك الشعب الافغاني وليست ملك طالبان حتى يجمدوها، هذا كله مشهد يريد به الرئيس بايدن أن يرى للعالم.

من هو امر الله(صالح)؟ هل لديه جذور في أفغانستان اين امر الله(صالح) من أحمد شاه مسعود؟ ذهب الى بنجشير ليثير التوترات هناك، الى متى يجب أن يحارب الشعب الأفغاني بالنيابة عن الغير.

يجب على المنطقة أن تعلم إذا ما سقطت أفغانستان اليوم فذلك سيؤثر على المنطقة بشكل كامل، ملايين الأفغان يتوجهون الى باكستان يتوجه 10 ملايين ومليونان الى ايران، حوالي المليون من هؤلاء سيتوجهون الى اسيا الوسط ومليون الى تركيا، 17 مليون من الافغان ياكلون بقوة يومهم، 10 ايام لم يعملو حتى الان هؤلاء يجب ان ياكلوا، الأمن لا تكفي يجب على المنطقة ان تتعاون في هذا الخصوص ، واذا ما اراد العالم أن تعادي احد ما لماذا يريد ان يعادي افغانستان، تجميد اموال افغانستان لن يؤثر على طالبان فقط بل سيؤثر على المواطن الأفغاني وعلى التاجر الأفغاني وعلى الموظف الافغاني ، من خرج من البلاد خرج بدون أية أموال ، هذا النظام المالي هم وضعوه هذه المعاملات الالكترونية هم طبقوها ، لماذا نرى الشباب يهربون اليوم انتم اوقفتم المشاريع، توقفت المساعدات حتى المشاريع التي كانت مخصصة للاطفال تم ايقافها، الى اين ذهبت مؤسسات حقوق الإنسان وحقوق المرأة أين وصلت؟ انتم من اوصلتم الإعلام إلى هنا فلماذا ادرتم ظهوركم ورحلتم عن هؤلاء.

طالبان اتت صحيح، كيف دخلت؟ انتم الذين ابرمتم الاتفاق معها، انتم مهدت الأرضية له فلماذا هذا التباكي.

يقولون ان الجيش الافغاني لم يحارب، 66 ألف قتلوا في الجيش، أبرمتم الاتفاق مع طالبان فهل قتل جندي امريكي بعد توقيع المعاهدة خلال 18 شهراً الماضية؟ تقولون ان الجيش الافغاني لم يحارب طالبان وتريد من اشرف غني ان يحارب طالبان، اليوم جلبو شخصاً، من امر الله صالح، ما هو إلا شخصية كرتونية اتو به الى هنا لاشعال نار الحرب لم يكن يجرؤ على الخروج من دون 300 من المرافقين المسلحين، هل رأيتموه يوما ما على الخط الأول للجبهات؟ يوم وقعت الصواريخ على القصر أثناء صلاة العيد من الذي اهتزت فرائصه ذلك اليوم ؟ يتحدث عن المقاومة، هل رافق أحمد شاه مسعود يوماً واحداً؟

العالم: دخول طالبان بهذا الشكل وبهذه السرعة الى الولايات المدن الكبيرة وخصوصا العاصمة كابل البعض يقول ان هذا كان ضمن معاهدة قطر ؟

غني: بالتأكيد هذا كان ضمن مخطط ولكن كان يجب ان يتوقف هذا الدخول حتى أبواب العاصمة كابل، هنا يجب كان ينبغي دخولهم بشكل منظم وان يتسلم طالبان الحكم في البلاد، ولكن كان هناك انقلاب يعده أمر الله صالح واخرون لذلك تغيرت الخطة .

العالم : مستقبل البلاد هل تعتقدون ان الحكومة المقبلة ستكون فيها الأحزاب السياسية ؟

غني: حاليا لا اعتقد ذلك، اذا ما بقيت حكومة طالبان لا اعتقد ذلك سيؤخذ وقتا من سنتين الى اربعة .

العالم : هل كانت لديكم الاستطاعة بالخروج من البلاد وإذا كانت لديكم القدرة على الخروج لماذا لم تخرج مثل الأخرين؟

غني: كان باستطاعتي الخروج حتى أن بعض الأصدقاء من شرق اسيا ارسلو لي عدة طائرات ولكني لم أخرج لان خروجي سيجلب العار لقومي او موتهم، ويسبب مشكلة لهم في افغانستان ذلك أن أفراد طالبان لا يعرفون الجميع وهم لا ملامة عليهم في هذا الخصوص، و ببقائي حاولت أن أحافظ على كرامة قومي وأمنع وقوع الحرب في هنا ، واحافظ على مواقف العديد من الجهات مثل الشيعة و المتعلمين المخلصين للوطن احافظ على مواقفهم وعلاقاتهم .

العالم : ماهي نصيحتكم لطالبان فيما يتعلق بالعلاقات بينها وبين دول الجوار من الناحية الأمنية والاقتصادية ونواحي أخرى ؟

غني: نعم اليوم صباحا قدمت اقتراحا للمحافظة على هذه العلاقات مثل تركمانستان وايران في الخط الاول، طالبان لديها علاقات جيدة مع باكستان لذا لا أركز على علاقاتها مع باكستان.

كذلك ايران تركمنستان اوزبكستان طاجكستان وحتى ابعد مع ذلك قزقستان وعودة الممر الجوي مع الهند من الضروريات الاولية لأنه لدينا مواد خام طبيعية اقتصادية والعلاقات وحتى اني قدمت اقتراح حول الصين يجب أن يتم الاتصال بدولة الصين لأن خط القطار الذي يتم انشائه ولو تم ايصالنا بهذا الخط فان البضائع التي تصلنا اليوم من الصين خلال أربعة أشهر ستصلنا خلال شهر واحد، من الضروري العمل مع المنطقة من الناحية الاقتصادية، خط الغاز ومشاريع الكهرباء ويجب ان يتم اعطاء عقود العمل للكهرباء لشركات خاصة كالمدن الصناعية ، الكهرباء تولده الشركات الخاصة بمبالغ منخفضة جدا ، فاذا ازدهرت الصناعة لدينا سننتهي من ادخال اكثر 172 نوعاً من البضائع الأجنبية وهذا ما يوفر فرص عمل للمواطنين الأفغان. العالم عمل على تجميع الصدقات لنا ولم يعمل على مساعدتنا في الوقوف على أقدامنا بالاستفادة من المواد المدفونة تحت الأرض، مشروع خط الغاز تأبى إذا ما بدأت وتم الاستثمار على الكهرباء والمعادن حينذاك يطمئن العالم ويعود الى افغانستان حتى ان المستثمرين الأغنياء من الأفغان سيعودون الى كنف الوطن.