حسين أميرعبداللهيان يتصل هاتفيا مع حامد كرزاي

العالم - إيران

وأكد وزير الخارجية الإيرانية في هذه المحادثة على السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية القائمة على الحوار بين جميع الفئات بهدف تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التركيبة العرقية والديموغرافية لهذا البلد، وأضاف: لا يمكن لأفغانستان أن تحقق سلاما دائما إلا عن هذا الطريق.

وأكد أميرعبداللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أفغانستان خالية من الحرب والإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: "إن جمهورية إيران الإسلامية ستبقي حدودها ومعابرها مع أفغانستان مفتوحة لتسهيل الوضع الحالي في هذا البلد وستواصل التجارة معه".

وقال أميرعبداللهيان "الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن الاضطرابات الحالية في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين.. وفي نفس الوقت، فإن إرادة الشعب الأفغاني هي التي يجب أن تنهي هذا الوضع."

من جانبه صرح الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في هذه المكالمة الهاتفية: إن كبار أفغانستان يبذلون قصارى جهدهم للتغلب على هذا الوضع، والهدف الرئيسي هو تحقيق إرادة الشعب الأفغاني.

وأعرب كرزاي عن تقديره للمواقف والجهود التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية، مؤكداً إنهم يتشاورون مع مختلف المجاميع الأفغانية، بما في ذلك طالبان، ويطلبون من جمهورية إيران الإسلامية تقديم المساعدة الكافية لتسهيل ذلك.