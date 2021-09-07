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سرايا القدس: لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى

سرايا القدس: لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك الأسرى في سجون الاحتلال، وحدهم ولن نخذلهم.

العالم - فلسطين

وحذرت السرايا العدو الصهيوني، "إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خيارتنا مفتوحة".

نص التصريح كاملاً:

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

تصريح مقتضب صادر عن سرايا القدس

أمام ما يتعرض له أسرانا الأبطال عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبرى التي تعرض لها العدو، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية نؤكد في سرايا القدس على التالي:

أولاً: إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم.

ثانياً: نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة.

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 29 محرم 1443هـ، 7 سبتمبر 2021م

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