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وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، العلاقات الثنائية بين البلدين،  والطرق الممكنة لدعم الفترة الانتقالية.

العالم - السودان

وشكرت وزيرة خارجية السودان، مصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول.

وأكدت على الشروع في تنفيذ نقاط التعاون المشتركة والاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريرا دوريا لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين.

ودعت المهدي إلى مزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب في المجالات المختلفة.

من جانبه، أكّد السفير المصري دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وشدد في ذات الوقت على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، لاسيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.

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وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

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