العالم-الامريكيتان

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".

وأضاف: "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".

ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويعطي هذا المرسوم قاعدة قانونية لفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التي تشتبه الولايات المتحدة في محاولتها التأثير على نتائج وسير الانتخابات الأمريكية أو الإضرار بالنظام الانتخابي.

وعلى أساس هذا المرسوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية عدة بعد اتهامها بتدخل مزعوم في الانتخابات الأمريكية.