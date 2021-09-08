ما الفرق بين الملح الأسود والملح العادي؟

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1- طريقة التصنيع

الملح الأبيض

ملح مصنع من الرواسب الصخرية الكبيرة، ويُعرَف كيميائيًا بكلوريد الصوديوم، ويُعالج ويُنقّى بدرجة عالية، لذا فهو خالٍ من معظم المعادن النادرة.

الملح الأسود

ملح صخري يُستخرج من المناجم، ويكون ورديًا في البداية، ثم يُخلط مع الأعشاب والتوابل، ويُسخّن على درجات حرارة عالية، ولأنه لا يُعالج كثيرًا، فإنه يحتفظ بمعظم مكوناته من المعادن.

2- المذاق والرائحة

الملح الأبيض

ليس لملح الطعام رائحة مميزة، كما أن مذاقه مالح فقط.

الملح الأسود

للملح الأسود نكهة أكثر عمقًا، ويتميز برائحة مختلفة عن الملح الأبيض، نتيجة محتواه من المركبات الكبريتية، لذا قد يكون لاذعًا قليلًا.



3- اللون

الملح الأبيض

أبيض.

الملح الأسود

لونه بين الوردي والبني.

4- الشكل

الملح الأبيض

حبيبات صغيرة وناعمة.

الملح الأسود

بلورات غير منتظمة في الشكل، وتكون أكبر في الحجم من حبيبات ملح الطعام.