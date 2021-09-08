ضباط سعوديون متورطون بقضية رشاوى بقيمة 57 مليون دولار

العالم - السعودية

وقال بيان صادر عن الهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنها باشرت التحقيق بعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليوناً و222 ألف ريال سعودي (57 مليونا و300 ألف دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.



وكشفت الهيئة عن عشرين قضية فساد يتم التحقيق فيها، منها إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال سعودي نقدا وعلى دفعات كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.



ومن اللافت حسب بيان الهيئة، إيقاف عدد من الضباط من الهيئة ذاتها لقيامهم بأعمال مخالفة منها التواصل مع متورطين بقضايا فساد وادعائهم حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية.