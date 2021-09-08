الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صادرات ايران لدول رابطة أسيان تنمو 48 بالمئة

صادرات ايران لدول رابطة أسيان تنمو 48 بالمئة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصادرات نموا بنسبة 48 بالمئة الى دول جنوب شرق آسيا اعضاء رابطة أسيان خلال الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021.

العالم - ايران

وأوضح " محسن رضائي بور" سكرتير طاولة أسيان بالمنظمة في تصريح اليوم الاربعاء، أن الصادرات الايرانية للاعضاء العشرة بالرابطة بلغت 1.076 مليار دولار في الفترة المذكورة.

ولفت الى أن تايلند كانت بصدارة الدول الاعضاء في الاستيراد من ايران بحجم 395 الف طن و266 مليون دولار بنمو سعري 88 بالمئة، تلتها اندونيسيا بـ 352 الف طن ونحو 227 مليون دولاروبنمو سعري 29 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

واكد السكرتير أن من أهم السلع المصدرة سبائك الحديد وصفائح الصلب والخارصين والقطران والفازلين واحشاء الدجاج.

روابط ذات صلة

%266 نمو صادرات السلع الإيرانية إلى لبنان

رئيسي يدعو لتغيير النهج من الواردات إلى الصادرات غير النفطية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. إيران تعزز صدارتها للمجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2022

تونس..نائب بالبرلمان يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه ومحاكمته عسكريا

تيّار المستقبل يبدي استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في شمال لبنان

وزير الدفاع العراقي يتفقد موقع هجوم كركوك الارهابي

دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بكورونا بنسبة 34%

تقرير: البيض معجزة غذائية وليس قنبلة موقوتة