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حماس تحذر الإحتلال من استمرار اجراءاته القمعية بحق الأسرى

حماس تحذر الإحتلال من استمرار اجراءاته القمعية بحق الأسرى
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

حذرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الاحتلال من استمرار إجراءاته القمعية والانتقامية بحق الأسرى في سجونه، مؤكدة أنه لايمكن السكوت عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي صادر عنها "إننا إذ نحذر الاحتلال من استمرار هذه الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى، لنحمله المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع الأسرى".

وتابعت: "فلا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم، ولن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم، فهم عناوين شعبنا ورموزه، وعنوان قضيتنا، فهمّهم همّنا، وألمهم ألمنا، ومعركتهم معركتنا، فلن نتخلى عنهم ولا عن واجبنا الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه حقوقهم العادلة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية، وما صفقة وفاء الأحرار عنا ببعيد".

وأضافت حماس في بيانها: "إن ما قام به الأسرى من كسر قيدهم، وانتزاع حريتهم، فعل مقاوم بطولي وشجاع، وملهم لكل طلاب الحرية في العالم، يعكس الإرادة الصلبة لأسرانا البواسل، وإصرارهم على الانتصار في معركتهم مع السجان، وإنهاء حالة القهر والألم الذي يتعرض له آلاف الأسرى في سجون العدو مهما كانت التحديات، كما نحيي صمود أسرانا البواسل وثباتهم، ومن خلفهم شعبنا الفلسطيني المقاوم، في مواجهة إجراءات إدارة السجون وانتهاكاتها بحقهم، وندعو كل أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته إلى القيام بواجبهم تجاه الأبطال الستة وحمايتهم بكل قوة، والعمل على تعزيز صمود الأسرى وعوائلهم، والوقوف إلى جانبهم، وتشكيل أوسع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية ومؤسساتية وفصائلية في كل الفعاليات والأنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة لهم، ومواصلة المشوار الجهادي والمقاوم لإنهاء معاناتهم، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم".

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