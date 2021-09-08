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الكرملين: نجري الاتصالات اللازمة مع طالبان عبر سفارتنا 

الكرملين: نجري الاتصالات اللازمة مع طالبان عبر سفارتنا 
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين أن روسيا لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة "طالبان" في أفغانستان، مشيرا إلى أن موسكو ستتابع خطوات هذه الحكومة.

العالم - روسيا

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "نجري عبر سفارتنا في كابل الاتصالات المطلوبة لضمان أمن دبلوماسييها وبخصوص مسائل فنية أخرى، وليست لدينا خطط لإجراء أي محادثات أخرى حاليا".

وأشار المتحدث إلى أن روسيا كمعظم الدول الأخرى "ستتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان والخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة"، دون أن يشرح العوامل التي من شأنها التأثير على الموقف الروسي.

وحذر بيسكوف من أن هناك مخاطر محتملة قد تواجهها روسيا قادمة من أفغانستان، منها تهريب المخدرات وأنشطة الجماعات الإرهابية.

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