الكرملين: نجري الاتصالات اللازمة مع طالبان عبر سفارتنا 

العالم - روسيا

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "نجري عبر سفارتنا في كابل الاتصالات المطلوبة لضمان أمن دبلوماسييها وبخصوص مسائل فنية أخرى، وليست لدينا خطط لإجراء أي محادثات أخرى حاليا".

وأشار المتحدث إلى أن روسيا كمعظم الدول الأخرى "ستتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان والخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة"، دون أن يشرح العوامل التي من شأنها التأثير على الموقف الروسي.

وحذر بيسكوف من أن هناك مخاطر محتملة قد تواجهها روسيا قادمة من أفغانستان، منها تهريب المخدرات وأنشطة الجماعات الإرهابية.