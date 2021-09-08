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رئيس مجلس النواب المصري: لن نفرط في حقنا الأصيل في مياه النيل

رئيس مجلس النواب المصري: لن نفرط في حقنا الأصيل في مياه النيل
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أن مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل.

العالم- مصر

واستعرض رئيس مجلس النواب المصري خلال لقائه رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ‏ماتفينكو، الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا على أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

وأوضح رئيس مجلس النواب المصري، خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏لافتا إلى أنها شهدت زخما غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين في محيطهما ‏الإقليمي والدولي.

وأشاد جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعيا الجانب الروسي إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏في الاقتصاد المصري الواعد، كما أشاد أيضا بالقرار الروسي الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذي يأتي انعكاسا لحالة الأمن ‏والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.‏

‏من جانبها، أشارت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيمانا من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليميا ودوليا، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

‏وأكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل.

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