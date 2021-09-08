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شاهد: الأردنيون يحتفلون بعملية نفق الحرية

شاهد: الأردنيون يحتفلون بعملية نفق الحرية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

شارك ناشطون اردنيون في وقفة امام مجمع النقابات المهنية دعما للأبطال الذين فروا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

العالم ـ الأردن

وعبر الناشطون عن فرحهم وفخرهم بفرار الاسرى الابطال من اكثر السجون الإسرائيلية تحصينا ، وانتزاعهم لحريتهم في عملية نفق الحرية البطولية.

واكد المشاركون على حق الاسرى الفلسطينيين بالحرية، ولرفض الهجمة الشرسة ضد الاسرى من قبل قوات السجون الاحتلالية.

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا فجر الإثنين في الخروج من فتحة نفق، حفروه من داخل زنزانتهم في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، إلى خارجه، وتحرير أنفسهم، ولم يعثر الاحتلال عليهم حتى الآن.

وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.

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