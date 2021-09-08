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الكاظمي وبلاسخارت بحثا استعدادات العراق للعملية الانتخابية

الكاظمي وبلاسخارت بحثا استعدادات العراق للعملية الانتخابية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، استعدادات العراق للعملية الانتخابية.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل رئيس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكّد الكاظمي، أن "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

وجرى خلال اللقاء أيضاً، "التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات".

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