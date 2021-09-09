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اوروبا : لدينا مصالح مشتركة مع إيران بشأن القضايا الدولية

اوروبا : لدينا مصالح مشتركة مع إيران بشأن القضايا الدولية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن لدى الاتحاد الأوروبي مصالح مشتركة مع إيران فيما يخص القضايا الدولية بما في ذلك التطورات في أفغانستان.

العالم-اوروبا

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر كتب ميشيل: "تباحثت مع الرئيس الإيراني (ابراهيم رئيسي) حول التطورات في أفغانستان وضرورة استئناف مفاوضات فيينا على وجه السرعة، بهدف إعادة الاتفاق النووي إلى مساره الرئيسي".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي وإيران لديهما مصالح مشتركة من أجل التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها التطورات الأخيرة داخل أفغانستان".

وطالب المجتمع الدولي بـ"ألا يدخر جهدا في سياق معالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان".

وأردف قوله: "إيران تقوم بدور هام في استضافة الرعايا الأفغان".

وعن الاتفاق النووي، قال: "الاتحاد الأوروبي سيواصل تعاونه مع كافة الأطراف والولايات المتحدة، للتأكد من تنفيذ كامل لبنود هذا الاتفاق".

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اوروبا : لدينا مصالح مشتركة مع إيران بشأن القضايا الدولية

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