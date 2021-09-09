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نتائج أولية: حزب ليبرالي مغربي يفوز بحصة الاسد في الانتخابات

نتائج أولية: حزب ليبرالي مغربي يفوز بحصة الاسد في الانتخابات
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشفت بيانات أولية بأن حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي المغربي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء.

العالم - المغرب

يليه حزب الأصالة والمعاصرة بينما حل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي كان شريكا في الحكم في المرتبة الثامنة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 97 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا.

يليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي نال 82 مقعدا ثم حزب الاستقلال المحافظ الذي حصل على 78 مقعدا.

ولم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 12 مقعدا بعد فرز 96 في المئة من الأصوات.

كانت وزارة الداخلية المغربية، قالت يوم الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، والمحلية والجهوية بلغت 50.18 بالمائة على المستوى الوطني.

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