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الجيش السوري يدخل درعا البلد ويبدأ تثبيت بعض النقاط

الجيش السوري يدخل درعا البلد ويبدأ تثبيت بعض النقاط
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

دخلت وحدات الجيش السوري منطقة درعا البلد جنوبي البلاد برفقة وجهاء المنطقة، في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

العالم- سوريا

وبدأت وحدات الجيش بتثبيت بعض النقاط العسكرية في المنطقة، وتمشيطها بحثاً عن السلاح ومخلفات المسلحين والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذها المسلحون منطلقاً لاعتداءاتهم على المدنيين ونقاط الجيش مؤخرا باتجاه الأحياء الآمنة، تمهيداً لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى هذه الأحياء.

وكان الجيش السوري دخل المنطقة قبل نحو ثمانية وأربعين ساعة استئنافا لعمليات تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع الراغبين بذلك.

وحرصت الدولة السورية منذ عدة أسابيع على ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظاً على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر.

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