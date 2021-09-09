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"كتلة هوائية" تدخل العراق تسبب انخفاض درجات الحرارة، ما موعدها؟

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، أن كتلة هوائية معتدلة الحرارة تبدأ بالتاثير في اجواء مدن البلاد، تسبب انخفاض ملموس بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت المقبل.

العالم- العراق

وكتب عطية في تدوينة عبر صفحته في "فسيبوك" بحسب السومرية نيوز، أن "درجات الحرارة ستسجل مادون الاربعين نهارا في مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومنها العاصمة بغداد وتستمر على ذلك طوال الاسبوع تقريبا مع ارتفاع طفيف احيانا".

وتابع، "اما مدن الجنوب فتسجل اعلى من الاربعين مئوية بقليل".

ولفت المتنبئ الجوي الى، ان "التوقعات تشير الى نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية هذا اليوم واليومين المقبلين لتصل هباتها الى مابين 40-60 كم بالساعة في كافة المدن عدا شمال البلاد، مما يسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية في غرب وجنوب غرب البلاد والانبار".

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