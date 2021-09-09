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ارتفاع عدد ضحايا إعصار آيدا في لويزيانا إلى 26 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا إعصار آيدا في لويزيانا إلى 26 قتيلا
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا إعصار آيدا الذي ضرب ولاية لويزيانا الأمريكية إلى 26 قتيلا، بعد أن أبلغ مسؤولو الصحة عن 11 حالة وفاة إضافية في مدينة نيو أورلينز.

العالم - الامريكيتان

وبحسب مسؤولي الصحة فإن معظم القتلى الجدد هم من كبار السن الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة.

هذا وأعلنت نيويورك عن 17 وفاة بسبب "آيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرسي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.

وقالت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.

كما تسبب إعصار "آيدا" بانقطاع الكهرباء عن حوالي 1.1 مليون شخص في ولاية لويزيانا ومدينة نيو أورلينز بأكملها، كما أن نحو 430 ألفا من المباني السكنية والمكاتب في لويزيانا لا تزال منقطعة عن الكهرباء.

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ارتفاع عدد ضحايا إعصار آيدا في لويزيانا إلى 26 قتيلا

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