وزير الدفاع: لقاح فخرا سيدخل سلة التطعيمات العامة

العالم - ايران

ونقلا عن وزارة الدفاع اليوم الخميس، فأن وزير الدفاع العميد "محمد رضا اشتياني"، قام اليوم بزيارة لموقع مصنع لقاحات فخرا، واطلع على آخر مراحل انتاج اللقاح، وقال أن عملية إنتاج لقاح فخرا اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية، وبدأت اليوم المرحلة الثالثة من التجرية السريرية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة والتعليم الطبي، وسيتم إدراجه في سلة التطعيمات العامة في الأيام المقبلة.

واضاف العميد اشتياني، في معرض حديثه عن إمكانية إنتاج مليون جرعة من لقاح فخرا شهريا، مع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة في ديسمبر من هذا العام، فانه يمكننا زيادة الإنتاج إلى عدة اضعاف .