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بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح فخرا

وزير الدفاع: لقاح فخرا سيدخل سلة التطعيمات العامة

وزير الدفاع: لقاح فخرا سيدخل سلة التطعيمات العامة
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة خلال زيارة لمصنع انتاج لقاح فخرا، أن لقاح فخرا بدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وحصل على ترخيص الاستخدام لحالات الطوارئ والعامة، وسيدخل في سلة التطعيمات العامة في الأيام القادمة.

العالم - ايران

ونقلا عن وزارة الدفاع اليوم الخميس، فأن وزير الدفاع العميد "محمد رضا اشتياني"، قام اليوم بزيارة لموقع مصنع لقاحات فخرا، واطلع على آخر مراحل انتاج اللقاح، وقال أن عملية إنتاج لقاح فخرا اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية، وبدأت اليوم المرحلة الثالثة من التجرية السريرية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة والتعليم الطبي، وسيتم إدراجه في سلة التطعيمات العامة في الأيام المقبلة.

واضاف العميد اشتياني، في معرض حديثه عن إمكانية إنتاج مليون جرعة من لقاح فخرا شهريا، مع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة في ديسمبر من هذا العام، فانه يمكننا زيادة الإنتاج إلى عدة اضعاف .

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