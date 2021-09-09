كرة القدم :لا صفقات مدوية في سوق الانتقالات اللبنانية

العالم_لبنان

وفي أبرز تعاقدات اللحظات الأخيرة تعاقد الصفاء مع لاعب العهد والمنتخب الأولمبي حسن قريطم على سبيل الإعارة لموسم واحد كما تعاقد الأخاء مع جميل ابراهيم من العهد والمدافع مصطفى الشمعة ومحمد حدادي من النجمة على سبيل الإعارة.

وضم الأنصار علي طحان من الصفاء، وتعاقد سبورتينغ مع المهاجم عيسى خريس من النجمة بنظام الإعارة وتعاقد الحكمة مع حسين عواضة قادمًا من النجمة.

في سياق آخر، أرسل الاتحاد البحريني لكرة القدم كتابًا رسميًا للاتحاد الآسيوي طالب فيه بحضور جماهيري لنادي المحرق في مواجهته للعهد ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

ولم يتلقّ الاتحاد البحريني حتى الآن جوابا من الاتحاد القاري بالموافقة من عدمها لحضور الجماهير لمباراة المحرك والعهد.

وسيواجه العهد المحرق في السابع والعشرين من أيلول على ستاد المحرق ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

العالم_لبنان