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قائد شرطة محافظة درعا يعيد افتتاح مخفر شرطة درعا البلد

قائد شرطة محافظة درعا يعيد افتتاح مخفر شرطة درعا البلد
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم بان قائد شرطة محافظة درعا اعاد افتتاح مخفر الشرطة في درعا البلد جنوبي سوريا.

العالم- سوريا

ولفتت مراسلتنا الى الانتهاء من عملية تثبيت النقاط العسكرية والأمنية داخل درعا البلد ومن المتوقع عودة المدنيين السوريين للمدينة خلال الساعات القادمة.

ودخلتْ وحداتُ الجيشِ السوري منطقةَ درعا البلد جنوبيَ البلاد برفقةِ وجهاءِ المنطقة، في إطارِ اتفاقِ التسوية الذي طرحتْهُ الدولة.

وبدأتْ وحداتُ الجيش بتثبيتِ بعضِ النقاطِ العسكرية في المنطقة، وتمشيطِها بحثاً عن السلاح ومخلفاتِ المسلحين، والكشفِ عن الأنفاق والتحصينات والأوكارِ التي اتخذَها المسلحون منطلقاً لاعتداءاتِهم على المدنيين ونقاطِ الجيش، تمهيداً لدخولِ المؤسساتِ الخدمية لإعادةِ تأهيلِ البنى التحتية والخدمية في هذه الأحياء.

وكان الجيش السوري قد دخلَ المنطقةَ قبلَ نحوِ ثمانٍ وأربعين ساعةً استئنافاً لعملياتِ تسليمِ الأسلحة وتسويةِ أوضاعِ الراغبين بذلك.

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