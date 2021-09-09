الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تحذر واشنطن من عواقب التدخل في ليبيا وسوريا والعراق

روسيا تحذر واشنطن من عواقب التدخل في ليبيا وسوريا والعراق
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير خارجية روسيا، إن تدخل واشنطن في شؤون العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى ظهور تنظيمات إرهابية فيها، تحولت لاحقا "لصداع" للعالم كله.

العالم - روسيا

وأضاف سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أن الدرس الرئيسي الذي يجب أن يستخلصه المجتمع الدولي من سياسة الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون فقط، في فهم أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم على أساس المساواة، ومع التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "وبالذات التجاهل الأمريكي للقانون الدولي، المتمثل في التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية وانتهاك وحدة أراضي العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى حد ما إلى ظهور أخطر التنظيمات الإرهابية في أراضي هذه الدول، وتحولت هذه الجماعات الإرهابية، إلى صداع للعالم كله".

روابط ذات صلة

روسيا تحذر من صناع الاخبار المفبركة وفشلها في سوريا

الكرملين: نجري الاتصالات اللازمة مع طالبان عبر سفارتنا 

روسیا تجدد دعمها لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عصائب اهل الحق: أمريكا غير صادقة بوعدها سحب قواتها من العراق

بدء عودة الاهالي إلى درعا البلد عبر معبر السرايا+صور

لقاء عراقي جزائري للبحث باسترداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد

ما رأيكم .. هل اصبحت السعودية ورقة محروقة لدى اميركا؟

وفاة سفير زيمبابوي لدى إيران

روسيا تحذر واشنطن من عواقب التدخل في ليبيا وسوريا والعراق