العراق يكشف تفاصيل جديدة عن مواقع اختباء بقايا داعش

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان بحسب موقع العهد نيوز: إن “العمليات الأخيرة التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب تأتي ضمن عملياته المستمرة لتعقب فلول داعش”، مبيناً، أن “المفرزة التي تم القضاء عليها أمس الأربعاء، كان عدد عناصرها 3، وتهدف الى التعرض على إحدى مرابطات القوات الأمنية”.

وأضاف، أن “هذه المفرزة كانت متابعة من قبل الجهاز الذي يمتلك معلومات استخبارية مسبقة بنيّة قيام هذه المجموعة بعمل إرهابي”، مشيراً، الى أنه “تم وضع كمين محكم لهذه المفرزة من قبل أبطال الجهاز واشتبك مع عناصرها وقتلهم جميعاً، فضلاً عن تدمير المضافة التي انطلقت منها هذه المفرزة”.

وتابع، أن “العملية تمت وفق معلومات استخبارية وعمليات استباقية، إذ تمكن ابطال الجهاز وفي وقت واحد من القبض على 8 ارهابيين في محافظتي بغداد والأنبار وفق مذكرات قبض قضائية”، موضحاً، أن “هذه العمليات تدل على قدرة جهاز مكافحة الإرهاب القيام بعمليات نوعية وسريعة في أماكن مختلفة بوقت واحد نتيجة تزايد القدرات والبناء النفسي والمعنوي للمقاتلين إضافة إلى الاسلحة والتجهيزات والعجلات الحديثة التي امتلاكها الجهاز مؤخراً واسهمت في سرعة الحركة”.

ونوه بأن “المجموعات التي تم إلقاء القبض عليها ليست بالضرورة أن تكون هي ذاتها التي تعرضت على افراد الشرطة الاتحادية”.

وبشأن عودة عصابات داعش الوهابية، أكد النعمان، أن “هذه العصابات موجود في مناطق متفرقة خاصة المناطق ذات التضاريس الصعبة بمحافظة كركوك ووديان تربط بين كركوك ومحافظات اخرى مثل نينوى وديالى وصولاً الى السليمانية”، موضحاً، أن “داعش يتخذ من هذه المناطق اماكن احتواء واختباء والتهيؤ لشن عمليات إرهابية”.

واستبعد النعمان عودة عصابات داعش الوهابية، فقد أشار الى أنه “لا توجد مؤشرات لعودة هذه العصابات، لأن جميع المدن مؤمنة وخاصة كركوك”.

وذكر النعمان، أن “ما تقوم به عصابات داعش الوهابية هي عمليات متفرقة، الغاية منها استنزاف جهود القوات الامنية، لكن جهاز مكافحة الارهاب باقٍ ومستمر في ملاحقة فلول هذه العصابات الوهابية”، لافتاً الى أن “عملياتنا ستبقى مستمرة وتطال العدو أينما وجد”.

وبين النعمان، أن “جهاز مكافحة الارهاب أخذ العهد على نفسه وعلى لسان قائده ومقاتليه بالاستمرار في ملاحقة الارهاب لحين تحقيق الهدف الأسمى بعراق آمن خالٍ من الإرهاب”.