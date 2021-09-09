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خلال لقائه مع وزير خارجية قطر

عبداللهيان: أميركا هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني

عبداللهيان: أميركا هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال استقباله صباح اليوم الخميس، وزير خارجية قطر "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" في مقر وزارة الخارجية الايرانية، أن أميركا هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني، مشددا على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

العالم - ايران

وخلال بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، شدد عبد اللهيان خلال القاء على على أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة، ونوه إلى أن تشكيل حكومة شاملة هو السبيل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ومن جهته أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلام المسوؤلين القطريين للرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وتمنياتهم التوفيق للحكومة الإيرانية الجديدة.

وأكد وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تسريع إصدار التأشيرات التجارية وتسهيل التعاون التجاري بين القطاعات الخاصة في البلدين.

يتبع ..

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خلال لقائه مع وزير خارجية قطر عبداللهيان: أميركا هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني

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