شاهد: الفلسطينيون ينتفضون نصرة للاسرى في معتقلات الاحتلال

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نفق الحرية كان شرارة اللهب التي دفعت الأسرى للانتفاض في وجه السجان بل انه أشعل الغضب الفلسطيني في كل مكان فقد نظمت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر رفضا للقمع الاسرائيلي الذي يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال.



وللنساء كان كلمة فقد نظم الاتحاد العام للنقابات المهنية وقفةأمام مقره تضامنا مع الأسرى في الوقت نفسه نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي وقفات غاضبة في خمس نقاط حيوية بقطاع غزة دعما لأحرار النفق

أما الشباب الثائر فقد عبروا عن غضبهم على طريقتهم فوضعوا صور أسرى نفق الحرية على بالوناتهم الحارقة لتحلق فوق المستوطنات الاسرائيلية بغلاف غزة فيغيظوا بها المستوطنين.