عبد اللهيان: ايران تجري المناقشات اللازمة بخصوص محادثات فيينا

العالم – ايران

واعتبر عبد اللهيان أن امريكا ومن خلال مواصلة اجراءات الحظر اخطات الحسابات وتتصور بانه بامكانها استخدامه كورقة في المباحثات.

وأكد عبد اللهيان استعداد طهران للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن حل التطورات الراهنة في أفغانستان سياسيا.

وأشار إلى أن إيران ستتابع ملف اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني قانونيا ودوليا وأن أميركا لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها في اغتياله.

ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى الانتهكات التي يقوم بها الكيان الإسرائلي داخل الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات

بدوره هنأ الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزير الخارجية الإيراني بتسلمه المنصب، معتبرا أن لإيران دور مؤثر في الأمم المتحدة.

وتوجه بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيراني على استضافتها للاجئين الأفغان.