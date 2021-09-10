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ما حقيقة "توطين اقلية افغانية" غربي العراق؟!

ما حقيقة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

نفت طالبان، لتقارير عن "توطين أقلية الهزارة" في مناطق غربي العراق، معربة عن استغرابها لهذه التقارير.

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" محمد نعيم في حوار بثته قناة "روسيا اليوم" الخميس، رداً على تقارير تفيد بوجود مقترح بتوطين أقلية من الأفغان في العراق، "لا بد أن نحكم عقلنا لماذا تهجيرهم، الذي يسكن في أفغانستان هم أبناء البلد وهم مواطنون ولماذا التهجير".

واعرب عن استغرابه "من هذه الفكرة"، واصفاً إياها بـ"الكلام التافه".

وأضاف أن "الافغان هم شعب واحد ويد واحدة ويسكنون في بلدهم وفي وطنهم ليست هنالك اي مشكلة".

وكانت أنباء أفادت قبل أيام بوجود مقترح يتضمن توطين لاجئين افغان في الأراضي العراقية، مقابل امتيازات تحصل عليها بغداد.

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