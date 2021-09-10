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ما وراء تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق الحسكة؟

ما وراء تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق الحسكة؟
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهدت سماء مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا، الخميس، تحليقاً مكثفاً لطائرات مروحية تابعة للجيش الأمريكي، عقب تمرد لمعتقلين دواعش في سجن غويران.

العالم- سوريا

ونقل موقع"سبوتنيك" عن مصادر أهلية أن أصوات صفارات الإنذار ملأت، عند منتصف الليلة، إرجاء منطقة مبنى سجن غويران (السجن المركزي سابقاً) في حي غويران بمدينة الحسكة، والذي يشهد تمردا جديدا يقوم به معتقلي تنظيم "داعش" الوهابي، داخل السجن.

وتابعت المصادر: "فور إطلاق صفارات الإنذار، حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش الأمريكي بشكل كثيف في سماء المنطقة وعلى علو منخفض".

وبينت المصادر أن المعتقلين يرفضون نقلهم إلى مواقع أخرى تقع تحت سيطرة للجيش'الأمريكي، كما جرت العادة، مشيرة إلى أن سكان حيي غويران والزهور جنوبي مدينة الحسكة، يشعرون بالهلع نتيجة أصوات المروحيات وصفارات الإنذار.

ويضم حيي غويران والزهور (حوش الباعر) أكبر معتقلين لمسلحي تنظيم "داعش" الوهابي هما (سجن غويران وسجن الصناعة )، والبالغ عددهم نحو ٥٠٠٠ معتقل.

ويشرف على المعتقلين قاعدة للجيش الأمريكي ملاصقة لهما في تجمع المؤسسات الحكومية (سابقا)، حيث شهد المعتقلين عددا كبيرا من حالات الاستعصاء والفوضى خلال الفترات الماضية.

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