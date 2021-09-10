حشد الانبار يدمر مضافتين لداعش والقبض على 3 ارهابيين بالرطبة

العالم- العراق

وقال المصدر بحسب موقع ”العهد نيوز”: ان “القوات الامنية شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية باتجاه منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكنت من خلالها تدمير مضافتين لمجرمي داعش “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان “القوات الامنية نفذت عملية الاقتحام على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مضافات وانفاق سرية لمجرمي داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا ان ” القوات الامنية تقوم بعمليات تطويق للمناطق الصحراوية قبيل اقتحامها لتعقب بقايا التنظيم الاجرامي”.

واوضح، ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير المضافتين دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية المقتحمة، مبينا ان حملة تأمين المناطق الصحراوية مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية”.

القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة بالانبار

الى ذلك، أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة بالانبار. وقالت إنه “بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة – احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 19 والفوج الرابع منه تم القاء القبض على ثلاثة ارهابيين احدهما في سيطرة الطبعات بقضاء بالرطبة في الانبار”.

وأضافت: “اما الاخريين فقد تم القبض عليهما في قرية الحارة الجديدة بمركز القضاء، بعد أن قاما باستهداف منزلاً لاحد المواطنين برمانات يدوية تسببت بهلع العائلة”.

ولفتت إلى أن “الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.